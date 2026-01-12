Bombazo en Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso tras la derrota en el clásico

El club decidió ponerle fin al ciclo del entrenador tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. Álvaro Arbeloa asumirá como nuevo DT del Merengue.

Hoy 15:00

Se terminó el ciclo de Xabi Alonso en el Real Madrid. El entrenador fue despedido luego de la dolorosa derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada este domingo en Arabia Saudita. La dirigencia resolvió ponerle punto final a su etapa y ya confirmó a su reemplazante: Álvaro Arbeloa, hasta ahora DT del Castilla.

El club comunicó la decisión este lunes a través de un parte oficial, en el que habló de una salida “de mutuo acuerdo” y destacó la figura del entrenador. “Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, expresó la institución, que también agradeció “el trabajo y la dedicación de todo su cuerpo técnico”.

Más allá de las palabras formales, la derrota ante el Barcelona fue la gota que rebalsó el vaso. El equipo mostró un andar irregular en la Champions League, donde marcha séptimo, y tampoco logró acercarse al líder en La Liga, donde es escolta del conjunto catalán a cuatro puntos. Florentino Pérez decidió actuar y cerrar un ciclo que no terminó de consolidarse.

Xabi Alonso, que venía de una etapa histórica en el Bayer Leverkusen, no logró afianzarse por completo en el banco del Merengue. En su paso por el club acumuló 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, números que no alcanzaron para sostener su continuidad en un contexto de máxima exigencia.

El sucesor será Álvaro Arbeloa, un hombre de la casa. “El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informó el club. El exlateral dirigía al Castilla desde junio de 2025 y desarrolló toda su carrera como técnico en la cantera: fue campeón con el Infantil A, Cadete A y logró un triplete histórico con el Juvenil A en la temporada 2022-2023.

Ahora, Arbeloa tendrá el desafío de conducir a un plantel repleto de figuras —entre ellas el argentino Franco Mastantuono— en una temporada que todavía tiene mucho en juego, pero que ya empezó con un golpe fuerte en la Supercopa.