Diego Barrera luego de los primeros minutos de fútbol de Central Córdoba: “El equipo lo hizo bien”

El delantero de Central Córdoba analizó el primer amistoso ante Belgrano en Córdoba, habló de su gol y del proceso de adaptación al trabajo de Lucas Pusineri.

Hoy 15:35

Luego del primer amistoso de la pretemporada ante Belgrano de Córdoba, Diego Barrera hizo un balance del momento que atraviesa Central Córdoba, en plena etapa de preparación de cara a las competencias oficiales. El autor del gol del Ferroviario destacó la exigencia del rival, el desgaste físico de la semana y la importancia de empezar a consolidar la idea de juego.

“Fue un amistoso duro contra un rival duro. Veníamos de una semana de preparación de doble turno, el equipo lo hizo bien y me sentí bien. Hay que tratar de concretar la idea del técnico”, expresó Barrera, valorando el contexto en el que se disputó el encuentro y el rendimiento general del equipo.

Sobre su gol, el atacante remarcó lo que significa en lo anímico: “Marcar suma en la confianza, ayuda en lo grupal y en lo personal. Es lindo hacer goles para ayudar al equipo”, señaló, dejando en claro que el objetivo va más allá de lo individual y apunta a lo colectivo.

Por último, Barrera hizo foco en el proceso de armado del plantel y en la adaptación al trabajo de Lucas Pusineri: “Hay muchos jugadores nuevos, hay que seguir conociéndonos y debemos seguir buscando la idea de entrenador”, concluyó.

Central Córdoba continúa con su puesta a punto en Córdoba, ajustando detalles y sumando rodaje antes del inicio oficial de la temporada, con un plantel que empieza a mostrar señales positivas en este tramo de preparación.