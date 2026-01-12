Diego Barrera luego de los primeros minutos de fútbol de Central Córdoba: “El equipo lo hizo bien”

El delantero de Central Córdoba analizó el primer amistoso ante Belgrano en Córdoba, habló de su gol y del proceso de adaptación al trabajo de Lucas Pusineri.
Luego del primer amistoso de la pretemporada ante Belgrano de Córdoba, Diego Barrera hizo un balance del momento que atraviesa Central Córdoba, en plena etapa de preparación de cara a las competencias oficiales. El autor del gol del Ferroviario destacó la exigencia del rival, el desgaste físico de la semana y la importancia de empezar a consolidar la idea de juego.
“Fue un amistoso duro contra un rival duro. Veníamos de una semana de preparación de doble turno, el equipo lo hizo bien y me sentí bien. Hay que tratar de concretar la idea del técnico”, expresó Barrera, valorando el contexto en el que se disputó el encuentro y el rendimiento general del equipo.
Sobre su gol, el atacante remarcó lo que significa en lo anímico: “Marcar suma en la confianza, ayuda en lo grupal y en lo personal. Es lindo hacer goles para ayudar al equipo”, señaló, dejando en claro que el objetivo va más allá de lo individual y apunta a lo colectivo.
Por último, Barrera hizo foco en el proceso de armado del plantel y en la adaptación al trabajo de Lucas Pusineri: “Hay muchos jugadores nuevos, hay que seguir conociéndonos y debemos seguir buscando la idea de entrenador”, concluyó.
Central Córdoba continúa con su puesta a punto en Córdoba, ajustando detalles y sumando rodaje antes del inicio oficial de la temporada, con un plantel que empieza a mostrar señales positivas en este tramo de preparación.