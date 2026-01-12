Tras el derrumbe, clausuraron la tribuna e instalaciones del Estadio Raúl Adolfo Seijas

Calidad de Vida realizó una inspección y resolvió la clausura de la tribuna afectada y de otros sectores del estadio que presentan riesgo de derrumbe.

Hoy 16:10

Un momento de máxima preocupación se vivió el domingo en la previa del partido entre Comercio y Central Argentino, por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, cuando una de las tribunas del estadio Raúl Adolfo Seijas cedió parcialmente mientras los hinchas cantaban y saltaban en apoyo al Tripero. Tras el episodio, el área de Calidad de Vida realizó una inspección y resolvió la clausura de la tribuna afectada y de otros sectores del estadio que presentan riesgo de derrumbe.

En las imágenes que circularon luego del hecho se observa cómo varias personas caen al piso de manera repentina, sorprendidas por el fallo estructural de la tribuna. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad y los simpatizantes solo sufrieron golpes menores, aunque el susto fue grande y encendió las alarmas sobre el estado general de la infraestructura del estadio.

Ante esta situación, Calidad de Vida dispuso la clausura preventiva de la tribuna involucrada y de parte de las instalaciones linderas, hasta tanto se realicen los estudios técnicos correspondientes y se garantice que no existe peligro para el público, jugadores y trabajadores. Desde el área remarcaron que la medida busca priorizar la seguridad y evitar una tragedia mayor.