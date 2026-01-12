Ingresar
Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés como un superhéroe libertario animado

El Presidente presentó sus nuevas cuentas oficiales en inglés con un video animado protagonizado por el General Ancap, el personaje anarcocapitalista que creó en 2019.

Hoy 16:52
Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó este lunes sus nuevas cuentas personales en inglés en las principales redes sociales y eligió hacerlo a partir de un video animado protagonizado por el General Ancap, un superhéroe anarcocapitalista creado por el propio mandatario en 2019 durante una convención de anime.

El personaje, también conocido como Capitán Ancap, tiene su origen en una aparición pública del entonces economista y panelista televisivo, cuando se mostró caracterizado con antifaz, malla negra, capa amarilla y un cetro dorado. En aquella ocasión, se presentó como un héroe proveniente de Liberland, un micronación ubicada entre Serbia y Croacia, a la que describió como “una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Serbia y Croacia donde no se pagan impuestos, se defienden las libertades individuales, se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida”.

A más de cinco años de aquella escena, ya como presidente, Milei decidió recuperar esa figura para impulsar su desembarco formal en el mundo digital angloparlante. En el nuevo video difundido este lunes, el General Ancap reaparece en versión animada y generado con Inteligencia Artificial para invitar a la audiencia internacional a seguir las flamantes cuentas oficiales en inglés.

“Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap -definitivamente no Milei-. Estoy aquí para guiarte en las redes sociales en inglés de nuestro héroe de la vida real, Javier Milei”, dice el personaje al inicio de la pieza audiovisual.

Mientras se suceden imágenes del mandatario y fragmentos de anuncios de gestión, el video anticipa la eliminación de los Ministerios de la Mujer, de Obras Públicas y de Educación. En paralelo, el General Ancap celebra lo que define como un “gran año” para Milei, a quien describe como alguien que “se convirtió en un peso pesado como influencer mundial”. En ese tramo aparecen registros del Presidente junto a Donald Trump, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el empresario Elon Musk.

“Con su única marca de rock épico, libertarianismo agresivo, aquí encontrarás todo sobre él. Su historia, sus ideas y sus últimas noticias. Te dejo ahora con Javier Milei”, concluye la caricatura animada. A continuación, el video da paso a imágenes de archivo del mandatario en actos públicos, donde se escucha una de sus consignas más repetidas. “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío que se la vamos a ganar. zurdos hijos de puta tiemblen, la libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

La difusión de sus redes

Desde La Libertad Avanza enmarcaron el lanzamiento dentro de una estrategia de comunicación internacional más amplia. Según explicaron, las nuevas cuentas en inglés buscan establecer un vínculo directo con audiencias extranjeras, sin mediaciones, en un contexto de creciente atención global sobre el rumbo político y económico de la Argentina.

“Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”, señalaron desde el espacio oficialista. Y agregaron que la iniciativa forma parte de la "política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional", orientada a mostrar un país que "avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad".

El propio Milei cerró la presentación con un mensaje bilingüe que sintetiza su identidad política y discursiva. “Viva la libertad carajo, long live freedom, damn it”, expresó.

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente ya se encuentran activas en Instagram, YouTube, X, Facebook y TikTok, bajo los nombres @mileienglishofficial, @MileiEnglishOfficial y @jmilei_english, según la plataforma.

