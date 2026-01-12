“¡Me rompiste la panza, ya fue hermano!”: balean a un ladrón durante un robo en Parque Avellaneda y murió días después

El delincuente fue herido de un disparo por un exoficial de la Policía bonaerense que trabajaba como custodio. Otro sospechoso está detenido y un tercero continúa prófugo.

Un violento intento de robo en un comercio del barrio porteño de Parque Avellaneda terminó con un delincuente muerto, otro detenido y un tercero prófugo. El hecho ocurrió en un depósito avícola ubicado sobre la colectora Dellepiane al 3900, donde un exoficial de la Policía bonaerense, que se desempeñaba como custodio, se enfrentó a dos asaltantes armados.

“¡Ah, me rompiste la panza! ¡Ya fue hermano, ya fue!”, se escucha suplicar a uno de los ladrones en el video registrado por las cámaras de seguridad internas del local, luego de recibir un disparo y caer al piso.

Según fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron al comercio con fines de robo, mientras un tercer integrante de la banda los aguardaba en un vehículo para facilitar la fuga. Los investigadores sospechan que eligieron el lugar por su rápida conexión con autopistas que conducen hacia la provincia de Buenos Aires.

El primero en entrar fue un joven argentino de 23 años, que se acercó sigilosamente por el lado derecho de un camión donde empleados cargaban mercadería. Sorprendió por detrás a uno de los trabajadores, sin advertir que se trataba del custodio. El exefectivo reaccionó, logró desarmarlo y le efectuó un disparo.

Casi en simultáneo, el segundo asaltante, un hombre argentino de 43 años, ingresó por el otro lado del vehículo y comenzó a amenazar a dos empleados: “¡Vos para allá! ¡Quedate ahí! ¡Dame la plata, dame la plata!”. En ese momento, el custodio se reincorporó y disparó nuevamente. El proyectil impactó en el pecho del sospechoso, que cayó herido y comenzó a suplicar.

El hombre, que vestía una camiseta de Colón de Santa Fe y un short deportivo, fue trasladado al hospital Grierson, donde murió tres días después a causa de las heridas. El asaltante de 23 años fue llevado al mismo centro de salud por el cómplice que los esperaba en el auto y quedó detenido, fuera de peligro. El tercer integrante continúa prófugo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, que secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada y partes de un arma calibre .45 pertenecientes a los ladrones, además del arma 9 mm del custodio. El exoficial fue demorado preventivamente, pero luego recuperó la libertad.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza Bernarda Yamile. El expediente fue caratulado como “tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo”. Los investigadores analizan si la banda contó con apoyo externo y revisan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la huida del tercer sospechoso.