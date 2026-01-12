Los jugadores de Independiente marginados que serían negociados

El mediocampista chileno y el atacante juvenil están muy atrás en la consideración de Gustavo Quinteros y hay chances de que se vayan en este mercado.

Hoy 18:50

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, ultima detalles sobre el plantel que tendrá para afrontar la temporada 2026 y hay dos jugadores que podrían irse del club porque no son considerados, como Pablo Galdames y Diego Tarzia.

Si bien ambos futbolistas fueron parte de la pretemporada, lo cierto es que están marginados y no son prioridad para el técnico. De hecho, ninguno de los dos formó parte del amistoso que el Rojo le ganó 2-1 a Alianza Lima y ni siquiera estuvieron en el banco de los suplentes.

Ante este panorama, habrá que ver qué sucede con ambos. El chileno, quien había llegado en enero del año pasado libre tras un paso por Vasco da Gama y tiene contrato hasta diciembre de 2026, fue ofrecido a San Lorenzo, sumado a que tiene una oferta de Chile. En el Rojo disputó 33 encuentros y marcó cuatro goles, aunque quedó marcado por algunas oportunidades que falló, como en el clásico frente a Racing.

Tarzia, por su parte, lleva cinco goles en 63 encuentros en la Primera y tampoco pareciera tener oportunidades con el actual técnico, por lo que a sus 22 años podría buscar un destino en otra institución, aunque podría ser a préstamo.

Con respecto a las posibles incorporaciones, en su plan ideal Quinteros espera por la llegada de un lateral derecho, luego de haber descartado a Lucas Blondel. También fue ofrecido Mauricio Isla, aunque no hay definición por el momento. Además, el DT ve con buenos ojos sumar un nueve, pero no hay nombres en carpeta.