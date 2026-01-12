Diosdado Cabello aseguró que avanzará en la apertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos

En una rueda de prensa, el ministro del Interior y de Justicia venezolano dijo que esta medida les permitirá “tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad” de Nicolás Maduro y de su esposa.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que hay avances en la reapertura de las Embajadas del país latinoamericano y Estados Unidos.

"Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos", señaló en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Cabello indicó que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos que puedan asistir al líder chavista y a su esposa, salvo los abogados que, dijo, no son venezolanos.

La idea principal, prosiguió el ministro, es poder velar por la "salud y el estado" de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.