Insólito y peligroso: descubren a santiagueños viajando hacinados en la caja de un camión rumbo a Catamarca

Doce santiagueños eran trasladados ilegalmente en un camión acondicionado con literas, sin ningún tipo de medida de seguridad. El conductor admitió haber acondicionado el vehículo con el fin de ofrecer un medio de transporte “económico” para turistas.

Un contingente de personas oriundas de Santiago del Estero fue descubierto viajando de manera totalmente ilegal y extremadamente peligrosa en la caja de un camión rumbo a un camping de Catamarca. El insólito episodio fue detectado durante un procedimiento de control vial realizado por la Secretaría de Transporte en la Ruta Provincial Nº 4.

El operativo se llevó a cabo en el puesto caminero de Las Rejas, sobre la Ruta Provincial Nº 4, donde los inspectores detuvieron un camión de carga y constataron que en el compartimento trasero viajaban al menos doce personas, sin asientos, sin cinturones de seguridad ni ningún tipo de protección.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor había acondicionado la caja del vehículo con literas improvisadas y se ofrecía como medio de transporte “económico” para turistas que se dirigían al Camping Municipal de Catamarca, una modalidad absolutamente prohibida por la normativa vigente y que representa un altísimo riesgo ante cualquier maniobra brusca o siniestro vial.

Ante la gravedad de la infracción, el personal dispuso la inmediata detención del rodado y el secuestro del camión. Además, se labró el acta correspondiente por transporte de pasajeros en un vehículo no habilitado, falta de condiciones mínimas de seguridad y carencia de documentación reglamentaria.

Desde la Secretaría de Transporte de Catamarca remarcaron que estos controles preventivos se realizan en distintos puntos estratégicos de la provincia con el objetivo de reducir riesgos y proteger la integridad física de quienes circulan por las rutas.

El camión quedó a disposición de las autoridades competentes y policiales, mientras avanzan las actuaciones administrativas para determinar las sanciones que podrían recaer sobre el conductor y el propietario del vehículo. Las infracciones detectadas prevén multas severas y eventuales responsabilidades legales, conforme a la legislación provincial en materia de transporte y seguridad vial.