Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 27º
X
País

Incendios en Chubut: Victoria Villarruel aboga por mayor “coordinación entre el Estado nacional y las provincias”

La vicepresidenta dijo que hará propuestas de proyectos a los senadores. La interna con Milei por el supuesto pedido de un helicóptero.

Hoy 21:01
Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este lunes que propondrá a los senadores una “actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego” y una “actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así se refirió la vicepresidenta desde sus redes sociales a los incendios que azotan a parte de Chubut.

La vicepresidenta planteó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó.

Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

Polémica con Milei

Villarruel había quedado envuelta en una polémica con el presidente Javier Milei debido a las versiones de que había solicitado un helicóptero para recorrer la zona y el Poder Ejecutivo se lo habría negado, aunque desde el entorno de la titular del Senado desmintieron ese pedido.

El Gobierno detectó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, para recorrer la provincia patagónica.

La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria, que desde hace tiempo marginó a la titular del Senado de la toma de decisiones.

TEMAS Victoria Villarruel

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo
  2. 2. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  3. 3. Más de un kilo y medio de cocaína y $3,5 millones en efectivo incautados en el operativo sobre Ruta 9
  4. 4. Un camión de basura perdió el control y terminó impactando contra la tapia de una casa en Av. Aguirre
  5. 5. El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT