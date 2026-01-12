Incendios en Chubut: Victoria Villarruel aboga por mayor “coordinación entre el Estado nacional y las provincias”

La vicepresidenta dijo que hará propuestas de proyectos a los senadores. La interna con Milei por el supuesto pedido de un helicóptero.

Hoy 21:01

La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este lunes que propondrá a los senadores una “actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego” y una “actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”.

Así se refirió la vicepresidenta desde sus redes sociales a los incendios que azotan a parte de Chubut.

La vicepresidenta planteó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó.

Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

Polémica con Milei

Villarruel había quedado envuelta en una polémica con el presidente Javier Milei debido a las versiones de que había solicitado un helicóptero para recorrer la zona y el Poder Ejecutivo se lo habría negado, aunque desde el entorno de la titular del Senado desmintieron ese pedido.

El Gobierno detectó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, para recorrer la provincia patagónica.

La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria, que desde hace tiempo marginó a la titular del Senado de la toma de decisiones.