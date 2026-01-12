Ingresar
Flor Vigna lanzó un picante mensaje tras el escándalo de Luciano Castro: “Nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”

La cantante se sinceró en las redes sociales sobre el noviazgo que tuvo con el actor.

Hoy 21:12

En medio del revuelo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna aprovechó para lanzar un mensaje que se interpretó como una indirecta contra el actor y confesó con qué la amenazaba para no terminar el vínculo.

“Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas”, escribió con un video de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción.

A continuación, expuso la frase que Luciano utilizó cuándo ella intentó separarse de él y recordó: “Me decía que si lo dejaba se mataba”.

“Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”, finalizó, dejando en claro que trataba del actor, ya que se supo que engañó a sus últimas parejas.

Cabe destacar, que Castro habló en Intrusos (América) acerca de las infidelidades que cometió y reconoció: “Me sigue pasando. Evidentemente, tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando".

