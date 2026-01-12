Incendios en el sur del país: el avión santiagueño llegó a realizar hasta 10 vuelos diarios para combatir el fuego

El piloto santiagueño Jorge Azar, fue entrevistado en Radio Panorama y dio detalles el trabajo que realizan.

Hoy 21:11

El piloto santiagueño Jorge Azar, director de Aviación Civil de la provincia, fue entrevistado este lunes en Radio Panorama y brindó un detallado testimonio sobre el intenso trabajo aéreo que se lleva adelante para combatir los incendios forestales que afectan a la Patagonia.

Desde el sur del país, Azar destacó el rol clave del avión hidrante de Santiago del Estero, uno de los más grandes de Sudamérica, que asiste en la reducción de los focos ígneos que avanzan sobre zonas rurales y áreas protegidas.

“Estamos realizando entre siete y hasta diez vuelos diarios, dependiendo de la luz solar”, explicó Azar, al señalar que en esta época del año las jornadas operativas se extienden hasta pasadas las 21.30.

El comandante remarcó que se trata de un trabajo coordinado y de alto riesgo, con maniobras de aproximación a muy baja altura para que el lanzamiento del agua sea efectivo, siempre priorizando la seguridad de los brigadistas y de las poblaciones cercanas. “Hay lugares donde el humo espeso y el relieve irregular obligan a lanzar desde más altura, lo que reduce la efectividad”, detalló.

Durante la entrevista, Azar puso en valor el esfuerzo conjunto de pilotos, técnicos y mecánicos, y explicó que el avión principal puede descargar hasta 15 toneladas de agua, lo que equivale al trabajo de cinco aeronaves más pequeñas.

“En volumen, siete vuelos nuestros representan unos 35 vuelos de aviones chicos, aunque cada herramienta tiene su función según la zona”, señaló. Finalmente, subrayó el orgullo de que un avión identificado con Santiago del Estero esté “haciendo patria” en una provincia hermana, gracias a una inversión pensada para proteger el patrimonio natural y que hoy marca la diferencia en la lucha contra el fuego.