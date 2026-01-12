VIDEO | Segundo hecho de violencia del día en Ojo de Agua: brutal patada en una pelea callejera dejó a un hombre inconsciente

El episodio ocurrió frente al Centro Cultural del Bicentenario “Dr. Néstor Kirchner” y quedó registrado en un video viral. Dos hombres se enfrentaron a golpes hasta que uno recibió una brutal patada y cayó inconsciente. Advertencia: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

Hoy 22:22

Por segunda vez en el mismo día, la ciudad de Ojo de Agua, al sur de Santiago del Estero, volvió a quedar en el centro de la escena por un hecho de extrema violencia ocurrido en plena vía pública. En esta oportunidad, un video que se viralizó en redes sociales muestra una pelea entre dos hombres que termina con una brutal patada, que deja a uno de ellos inconsciente sobre la vereda del Centro Cultural del Bicentenario “Dr. Néstor Kirchner”.

Luego del violento enfrentamiento registrado sobre la avenida 25 de Mayo, donde un grupo de mujeres atacó a un hombre —una de ellas con un rebenque—, en las últimas horas se viralizó un nuevo video que muestra otra pelea callejera.

Según relataron testigos, el segundo episodio tuvo lugar en la vereda del Centro Cultural del Bicentenario “Dr. Néstor Kirchner”, en la ciudad de Ojo de Agua. En las imágenes que circularon por redes sociales se observa a dos hombres enfrentándose a golpes, hasta que uno de ellos le propina una feroz patada a su oponente, quien cae al suelo y queda inconsciente de manera instantánea.

Te recomendamos: Video: en Ojo de Agua tres mujeres y un hombre se enfrentaron a golpes en plena calle y una de ellas lo atacó con un rebenque

En el registro fílmico se escucha con claridad el impacto de la patada, la caída de la víctima y las exclamaciones de sorpresa de las personas que presenciaban la escena.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre qué habría originado el enfrentamiento ni sobre el estado de salud del hombre que quedó noqueado. Tampoco se informó si hubo intervención policial o personas demoradas tras el violento episodio.