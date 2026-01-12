La intendente Fuentes recorrió y supervisó la nueva obra del Parque de la Chacarera

El parque de la Chacarera está ubicado sobre la calle Pastor Mujica.

Hoy 22:12

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la construcción del nuevo "Parque de la Chacarera" ubicado sobre la calle Pastor Mujica en el corazón del Parque Aguirre, donde se rendirá homenaje a los próceres del folclore santiagueño, buscando preservar su legado cultural a través de un espacio natural en el que la música, la danza, la historia y el paisaje se fusionen armónicamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañada por funcionarios del área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, recibió un informe técnico sobre el avance de la obra y recorrió el predio de 26.000 metros cuadrados de extensión, donde existe un bosque joven de eucaliptus que se preservará e incorporará como protagonista del recorrido.

"Con esta importante obra, seguimos poniendo en valor los diferentes sectores del Parque Aguirre para fomentar la concurrencia, el disfrute y el encuentro de los vecinos, esta vez con un espacio que celebre las raíces más profundas de nuestro folclore", indicó la jefa comunal.

"La premisa es conservar la abundante vegetación existente y dotar de infraestructura y equipamiento urbano de calidad a todo el predio, brindando lugares especiales para emprendedores, niños y artistas, es decir, pensando en incluir a toda la comunidad", señaló.

La Ing. Fuentes destacó que "a partir de la construcción de la Costanera, junto al gobierno provincial hemos avanzado en la jerarquización del principal pulmón verde de la ciudad, poniendo en valor los espacios públicos y, al mismo tiempo, nuestras tradiciones culturales e identidad".

El espacio verde contará, entre otros atractivos, con una Explanada de los Próceres y un Patio de las Esculturas, donde se rendirá tributo a las figuras fundamentales del folclore mediante esculturas, placas y recursos multimedia que inviten a la reflexión y el conocimiento.