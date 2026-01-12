El Parque del Encuentro será escenario de la edición de verano del Festival Sustentable

Es una propuesta de acceso libre y gratuito pensada para toda la familia.

Hoy 22:15

El próximo fin de semana, sábado 17 y domingo 18, de 15 a 22 horas, el Parque del Encuentro será sede de una nueva edición del "Festival Sustentable: Encuentro en el Parque", una propuesta de acceso libre y gratuito pensada para toda la familia que combina entretenimiento, educación y conciencia ambiental.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer una feria de emprendedores con productos locales y artesanales y disfrutar de presentaciones de bandas, DJs y academias de danzas en vivo.

El festival busca promover prácticas responsables con el medio ambiente y fortalecer el compromiso colectivo con la sustentabilidad, consolidando a los eventos públicos como espacios de aprendizaje y transformación social.