El tiempo para este martes 13 de enero en Santiago del Estero: caluroso y posibles tormentas

Se espera una jornada típica de verano en la Madre de Ciudades con máximas de 35ºC.

Hoy 01:01

Este martes 13 de enero se presentará con condiciones típicamente veraniegas en la ciudad de Santiago del Estero, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la jornada se espera cielo algo nublado en las primeras horas del día, con una temperatura mínima cercana a los 22 grados y un rápido ascenso térmico hacia la tarde.

De acuerdo a los datos, la temperatura máxima alcanzaría los 35 grados, mientras que hacia la tarde y la noche aumentan las probabilidades de tormentas aisladas, con chances de precipitación estimadas entre el 10 y el 40 por ciento.

El viento soplará del sector noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h, aportando algo de alivio momentáneo pero sin generar un descenso significativo del calor.

La humedad se mantiene en torno al 55 por ciento y la visibilidad es buena, aunque se recomienda precaución ante eventuales chaparrones de corta duración.