Central Córdoba tendría acordada la llegada de Lucas González Martínez

El volante podría sumarse al plantel en estos días para afrontar lo que resta de la pretemporada en Córdoba.
Central Córdoba está muy cerca de cerrar la incorporación de Lucas Nahuel González Martínez para la temporada oficial de la Liga Profesional 2026. El mediocampista tendría acordada su llegada como nuevo refuerzo del Ferroviario.
El volante tuvo pasos por Santos Laguna de México y Defensa y Justicia entre otros.
Si todo avanza según lo previsto, González Martínez podría incorporase al plantel en estos días y sumarse a la pretemporada que el Ferro afronta en Córdoba, en donde aún le resta jugar un amistoso ante Instituto.