Descontrol en la Ruta 92: persecución y secuestro de motos por maniobras peligrosas

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría de Añatuya.

Hoy 00:31

En un operativo nocturno realizado durante la madrugada personal de la Departamental 13 de Añatuya logró desarticular una peligrosa concentración de motociclistas que realizaban destrezas ilegales en plena vía pública, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros.

Cerca de las 3 de la mañana las unidades de prevención fueron alertadas por ruidos molestos y la presencia de un grupo de jóvenes realizando los conocidos "willys" en la intersección de Ruta 92 y Av. 25 de Mayo, en el barrio Las Malvinas.

Al notar la llegada de los patrulleros, los motociclistas emprendieron una veloz huida, lo que inició un seguimiento preventivo por las calles de la ciudad. La persecución culminó en la zona de la prolongación norte de la Av. 25 de Mayo, donde los efectivos lograron interceptar a los conductores.

Tras ser identificados, se constató que los jóvenes residen en diferentes barrios de la "Capital de la Tradición". Sin embargo, ninguno pudo acreditar la propiedad de los vehículos. Entre las irregularidades más graves detectadas por el personal policial se destacan:

Falta total de documentación (tarjeta verde, seguros o licencias), unidades sin dominio colocado, falta de espejos retrovisores, luces reglamentarias y otras medidas de seguridad básicas para circular.

Bajo las directivas de la superioridad, se procedió a la retención preventiva de todas las unidades, las cuales fueron trasladadas a la sede de la Comisaría 41. Los rodados permanecerán en calidad de secuestro hasta que sus propietarios presenten la documentación pertinente y regularicen su situación ante la justicia de faltas.

Desde la policía local informaron que estos operativos se intensificarán para evitar que las calles de Añatuya se conviertan en escenarios de tragedias viales derivadas de estas conductas temerarias.