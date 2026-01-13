Ingresar
Incontrolables: "Morsa" y "Pequeño" vuelven a caer a solo días de su última detención

La policía montó un operativo y los detuvieron en el barrio Tradición de Añatuya.

Hoy 00:34

Dos conocidos delincuentes de Añatuya, identificados como Coria alias "Morsa", de 21 años y Villalba alias "Pequeño", de 25 años, fueron capturados nuevamente anoche por efectivos de la Prevención.

La detención se concretó alrededor de las 22:00 en la esquina de Guillermo Cejas y Luis Pérez, en el barrio Tradición. Los sujetos fueron denunciados por vecinos mediante un llamado anónimo mientras intentaban comercializar objetos presuntamente robados.

Lo que agrava la situación procesal de ambos es la inmediatez de su retorno al delito. Ambos habían sido detenidos el pasado 4 de enero por hechos similares.

Al momento de esta nueva captura, ya contaban con un pedido de comparendo por una denuncia de robo interpuesta por una mujer.

Pese a que no portaban elementos en el instante de la requisa, su situación legal se complicó debido al prontuario acumulado en lo que va del mes. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 41, quedando a disposición de la Justicia una vez más.

