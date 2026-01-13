El nuevo tecno-orden mundial

La coyuntura no deja lugar a dudas: Rusia y el conflicto en Europa del Este preocupan intensamente a los países de la Unión.

Hoy 05:01

Por Gabriel Zurdo, en diario Clarín

Los sitios web de varios partidos políticos daneses fueron blanco de un ciberataque días atrás, reivindicado por piratas informáticos prorrusos, en vísperas de las elecciones locales y regionales. Las páginas de distintos partidos sufrieron interrupciones, al igual que el Copenhagen Post. El Servicio de Inteligencia de Defensa informó que la causa probable fue un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En simultáneo, el grupo de ciberterroristas prorruso NoName057(16) se adjudicó estas acciones en redes sociales. El mismo grupo ya se había atribuido la responsabilidad de ataques contra varios municipios daneses, sitios gubernamentales y empresas del sector defensa.

La coyuntura no deja lugar a dudas: Rusia y el conflicto en Europa del Este preocupan intensamente a los países de la Unión. Francia se ha pronunciado públicamente y Alemania reconoce una marcada escasez de profesionales en ciberseguridad para contrarrestar el incremento de ataques. La frontera oriental de la OTAN, lindante con Rusia, es un hervidero. Probablemente las acciones de interferencia de señales GPS en cientos de vuelos sean solo una muestra de otras tantas operaciones de ciberinteligencia y guerra electrónica que desconocemos.

Los ciberataques causaron daños por cientos de miles de millones de euros a organizaciones alemanas durante 2024, incluyendo robo de datos, afectación de infraestructura, espionaje y sabotaje. A la amenaza rusa se suma China, que representa un riesgo creciente para los intereses de Alemania. Solo en 2024, los cibercriminales vulneraron el sistema de nómina del Ministerio de Defensa, y otros ataques recientes incluyeron la interrupción de servicios de salud.

Cruzando el Canal de la Mancha, las hostilidades alcanzan también al Reino Unido. Entre los ataques más resonantes de los últimos meses se encuentran los sufridos por algunas de las marcas más importantes del país, como Marks & Spencer, Co-op y la histórica fábrica automotriz Jaguar Land Rover, paralizada durante más de un mes con consecuencias millonarias.

El gobierno británico ha anunciado planes para prohibir que organismos del sector público y operadores de infraestructura crítica -incluidos el NHS, los gobiernos locales y las escuelas- paguen rescates a ciberdelincuentes.

El ataque a Jaguar Land Rover fue el más costoso registrado hasta la fecha en el Reino Unido. La fábrica permaneció cerrada durante más de un mes y los proveedores fueron especialmente afectados. Un informe estima pérdidas cercanas a los 2.500 millones de dólares, convirtiéndolo en el ciberataque económicamente más perjudicial en la historia del país. A muchos de los 33.000 empleados de la compañía, propiedad de Tata, se les pidió permanecer en sus hogares.

JLR estimó durante la crisis que su producción sustentaba más de 100.000 empleos en las cadenas de suministro en todo el país. La clave hacia adelante será proteger, cada vez más, la tecnología operativa (OT) frente a interrupciones, es decir, aquella que automatiza procesos industriales, además de los sistemas de tecnología de la información (IT) tradicionalmente orientados a prevenir el robo de datos. Las empresas deberán atender simultáneamente ambos frentes.

Las proyecciones y tendencias indican que la nueva ola de amenazas incluirá ataques intensivos contra infraestructura crítica, buscando interrumpir la capacidad operativa, la gestión de datos y la conectividad. Asimismo, es probable que malware autónomo impulsado por IA tenga como objetivo la destrucción deliberada de datos. Programas dañinos de carácter destructivo, herramientas cada vez más sofisticadas y, en manos de ciberdelincuentes inescrupulosos, capaces de generar daños sin precedentes, comprometer la reputación y provocar contingencias económicas nunca antes registradas.