Joaquín Levinton anunció la publicación de su primer libro

La noticia llega pocas semanas después de un episodio de salud que puso en riesgo su vida.

Hoy 07:08

Joaquín Levinton, líder y vocalista de Turf, anunció la publicación de su primer libro titulado Las cuatro puertas hacia el orden interior. El anuncio llega pocas semanas después de un episodio de salud que puso en riesgo su vida. El 12 de diciembre, Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un bar de Palermo. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar, fue asistido de urgencia por el SAME y trasladado al Hospital Fernández, donde se le colocó un stent.

Según trascendió, Las cuatro puertas hacia el orden interior propone un recorrido por conceptos ligados al orden emocional, la claridad mental y la búsqueda de equilibrio en un contexto atravesado por la ansiedad y la sobreestimulación cotidiana. Cada una de las "puertas" funciona como eje de un capítulo, en el que Levinton mezcla vivencias personales, además de observaciones y reflexiones vinculadas a etapas de su vida.

Como era de esperarse, la noticia generó repercusión en redes sociales, por el contenido del libro y por el contraste con la identidad pública que el músico construyó a lo largo de su carrera. "En unos días voy a lanzar Las cuatro puertas hacia el orden interior", adelantó el músico en un video publicado en sus historias de Instagram. "En este libro voy a contar mi experiencia de cómo el orden te cambia la vida. Estén atentos para más novedades", concluyó.