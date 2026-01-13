Chiqui Tapia habló por primera vez de las denuncias por corrupción en la AFA: “No le doy bola”

Desde la playa, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió al escándalo que sacude a su gestión.

Hoy 07:52

En medio de sus vacaciones en Mar del Plata y con la investigación que avanza sobre la supuesta corrupción en la AFA y en sus dirigentes, Claudio "Chiqui" Tapia se desligó del escándalo que involucra al fútbol argentino y aseguró que todo es una difamación mediática. "Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente", aseguró.

"No le doy bola a lo otro, es lo mediático", subrayó el presidente de la AFA, en una charla con el diario La Nación, cuando la causa que investiga la corrupción en las finanzas de la casa madre del fútbol salpica cada vez más a los dirigentes.

Al ser consultado sobre cómo lleva este momento de escándalos con los números de la entidad que preside, Tapia dijo estar "tranquilo". "No estoy imputado", argumentó y remarcó que "con lo otro no pasa nada", sobre la causa que lo tiene en el centro de la escena junto al tesorero Pablo Toviggino y a Javier Faroni sobre desvío de fondos y pagos sin justificar.

Sin embargo, pese a sus dichos, Tapia sí está imputado en una causa en el fuero penal económico que se inició por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Junto al resto de la cúpula de la AFA, el fiscal Claudio Roberto Navas Rial los imputó por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

Lejos de esa realidad, Tapia se ocupó en destacar la popularidad que tiene con la gente a partir de la obtención de la Selección Argentina de la Copa del Mundo en Qatar 2022. "Esta es la verdad", aseguró al sacar pecho de que los hinchas le piden insistentemente autógrafos y fotos cada vez que lo ven. Y hasta llegó a deslizar: "Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos, tengo las rodillas a la miseria".

Eludiendo una vez más las acusaciones que lo marcan como cabeza de una organización que desvió ingresos de la entidad, Tapia afirmó: "Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes".

Por último, comentó que cuando sale a comer durante sus vacaciones, la gente le pide "ir por la cuarta" estrella mundial de la Selección Argentina, en referencia al certamen que se llevará a cabo este año en Estados Unidos, México y Canadá.

"A donde voy es igual", insistió Tapia, más enfocado en el apoyo de los hinchas que en los escándalos que lo rodean.