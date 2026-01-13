Ingresar
Amanda Seyfried habló sobre su TOC y reveló que continúa en tratamiento desde los 19 años

La actriz contó que su trastorno obsesivo-compulsivo es “realmente extremo” y que mantiene una medicación diaria desde hace más de dos décadas.

Hoy 07:48

Amanda Seyfried, una de las intérpretes más reconocidas de Hollywood, reveló en una entrevista con Vogue que padece un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que describe como “realmente extremo”. La actriz explicó que convive con este diagnóstico desde los 19 años y que continúa tomando medicación todas las noches.

Seyfried inició su carrera a los 14 años en la serie As the World Turns. Desde entonces se mantuvo activa en la industria del cine y la televisión, con trabajos recientes como La asistenta, donde compartió elenco con Sydney Sweeney.

La actriz recordó que recibió el diagnóstico mientras vivía en Marina del Rey, durante el rodaje de Big Love. En aquel momento, su madre viajó desde Pensilvania para acompañarla durante un mes. “Me hicieron escáneres cerebrales y fue entonces cuando empecé a tomar medicación, que sigo tomando todas las noches”, relató.

Desde entonces, Seyfried procura evitar situaciones que puedan afectarla, como eventos con consumo de alcohol o salidas nocturnas. “Hacía planes y luego simplemente no iba. No entré en ese mundo de las discotecas. Debo reconocerle el mérito a mi TOC”, señaló.

