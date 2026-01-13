Ingresar
Dos camiones chocaron de frente en Córdoba y uno de los choferes murió

El impacto fue de gran violencia y dejó al otro conductor con heridas severas.

Hoy 08:19
Murió un hombre de 35 años.

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta Provincial 4 y, a causa del brutal impacto, uno de los choferes murió en el lugar.

El trágico accidente ocurrió este lunes por la tarde a la altura del kilómetro 128, en la localidad de Juárez Celman de Córdoba.

De acuerdo a lo informado en el parte policial, los dos vehículos chocaron de frente en plena ruta y, por la violencia del impacto, uno de los conductores falleció en el acto.

El segundo chofer, un hombre de 46 años, sufrió importantes heridas y fue trasladado de urgencia al hospital local. Se encuentra internado en estado crítico.

Si bien todavía se desconocen las causas del choque, bomberos, policía, personal médico y peritos trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente.

Por el momento no se dieron a conocer las identidades de las víctimas ni si se tomó alguna medida judicial sobre el único sobreviviente.

