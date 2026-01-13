“Es igual a Matías”: la foto del bebé de Jimena Barón que sorprendió a todos

La actriz mostró el rostro de su hijo y las redes coincidieron en el fuerte parecido con su padre.

Hoy 08:20

Jimena Barón revolucionó las redes sociales al publicar una nueva foto de su hijo Arturo. Los usuarios quedaron sorprendidos por el parecido del bebé con Matías Palleiro.

La actriz compartió la postal a través de su perfil de Instagram, donde la publicación se llenó de “me gusta” y comentarios de personas que aseguraban que el pequeño “es igual” a su papá.

“No se olviden de comer verduras”, escribió Jimena en el posteo que subió. Esa frase es porque en la foto se lo puede ver a Arturo con una hoja de repollo en su cabeza.

En pocos minutos, la publicación tuvo alrededor de 12 mil comentarios de usuarios que señalaban la similitud física entre el bebé y su papá.

“Es igual a Matías”, “Es su clon”, “La genética no falla”, “Los ojos del padre” y “No se puede creer”, fueron algunas de las reacciones.

“Arturito repollito, te amo”, dijo Jimena por la foto que subió de su bebé. Incluso, ella misma manifestó: “Es muy parecido al papá”.