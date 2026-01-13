Tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de La Banda haciéndose pasar por policías

Una pareja fue reducida y amenazada durante la madrugada en el barrio Central Argentino Ampliación. Los intrusos buscaban una supuesta “bolsa” y se retiraron al advertir que la información era errónea.

Hoy 08:27

Un trabajador de la construcción, identificado por su apellido Robles y de 52 años, descansaba ayer junto a su esposa en su vivienda del barrio Central Argentino Ampliación, en la ciudad de La Banda, cuando cerca de las 4 de la madrugada escucharon fuertes golpes en la puerta de acceso.

Al levantarse para verificar la situación, el propietario se encontró en el pasillo con un intruso armado, encapuchado y con el rostro parcialmente cubierto. El sujeto le ordenó tirarse al piso mientras afirmaba que eran “policías”. De inmediato ingresaron otros dos individuos, también armados y con vestimentas similares.

La pareja, temiendo por su integridad, acató las órdenes. Los delincuentes exigían conocer el paradero de “la bolsa que dejó Bori”, elemento que los dueños de casa dijeron desconocer. Mientras uno vigilaba a la pareja en el piso, los otros recorrieron distintas habitaciones buscando ese objeto.

El primer intruso portaba una radio portátil y mantuvo una breve comunicación, tras la cual ordenó retirarse con la frase: “Nos pasaron mal la información”. Los tres abandonaron el lugar sin continuar la agresión.

Tras recuperar la calma, las víctimas constataron que los asaltantes se habían llevado una billetera con documentación y 220.000 pesos en efectivo.

El damnificado realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 56, señalando que los delincuentes se hicieron pasar por policías sin presentar ninguna orden judicial y actuaron en un horario inusual para procedimientos oficiales. La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Santillán.