Buscan a Juanito, un gatito perdido en el barrio Independencia

El animal se extravió el 31 de diciembre en Santiago. Es macho, está castrado y nunca había salido de su casa.
Una familia del barrio Independencia, busca intensamente a Juanito, un gatito que se perdió el pasado 31 de diciembre en la zona de calle 506.
Juanito es un gato macho, castrado, de color gris oscuro, que nunca salió de su casa, por lo que no conoce la calle y podría estar asustado o desorientado. Su desaparición genera gran preocupación entre sus dueños, quienes piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.
Quienes hayan visto al animal o tengan algún dato que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse de manera urgente al celular 15-4183942.