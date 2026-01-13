Añatuya: retienen una motocicleta tras un incidente durante un control vehicular

Un control preventivo realizado en la intersección de avenida San Martín y 9 de Julio, en Añatuya, terminó con el secuestro de una motocicleta y un episodio de violencia por parte del conductor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo, llevado adelante por efectivos de la Departamental 13, se desarrolló durante las primeras horas de la madrugada. En ese momento, el personal policial detuvo la marcha de una Honda Biz 125 cc, conducida por un joven del barrio Manzione. Durante la verificación de rutina, los agentes constataron varias infracciones: la moto no tenía espejos retrovisores, el conductor no utilizaba casco y además carecía del seguro obligatorio.

Según fuentes policiales, el joven adoptó una actitud agresiva al ser requerido para presentar la documentación. Se mostró alterado, insultó a los efectivos y llegó a patear un cono reflectivo ubicado en el puesto de control.

Ante la falta de los elementos exigidos y el comportamiento hostil del conductor, los efectivos procedieron a la retención de la motocicleta, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito. El rodado quedó alojado en la dependencia policial hasta que su propietario regularice la situación administrativa y de seguridad.