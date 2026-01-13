Desesperada búsqueda de Noa, una gatita ciega perdida en Santiago

Se extravió el 12 de enero por la noche en la zona de avenida Solís. Necesita medicación y ofrecen recompensa.

Hoy 09:00

Una familia busca con urgencia a Noa, una gatita ciega que se perdió el 12 de enero, alrededor de las 23 horas, en la zona de avenida Solís, a tres cuadras de la calle Aguirre, en la ciudad de Santiago.

Según relataron, personas vieron cómo alguien la levantó y la envolvió en un trapo, por lo que creen que pudo haber sido llevada por error o con la intención de ayudarla. Sin embargo, sus dueños piden encarecidamente que quien la tenga la devuelva, ya que Noa necesita medicación diaria y su estado de salud requiere cuidados especiales.

Se ofrece una recompensa de $40.000 para quien aporte datos certeros o permita su regreso a casa.

Cualquier información puede comunicarse de forma urgente al 3853-195926.