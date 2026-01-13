Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ENE 2026 | 27º
X
Policiales

A plena luz del día y sin escrúpulos: robaron una rueda de moto en Añatuya

El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los sospechosos fueron identificados y la policía recuperó lo robado.

Hoy 09:39

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, muestra la impunidad con la que actuaron dos delincuentes para despojar de una de sus ruedas a una motocicleta estacionada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes se observa a dos sujetos a bordo de un motovehículo. Mientras uno esperaba al mando del rodado y fingía hablar por teléfono, el cómplice descendió rápidamente, se dirigió a la moto de la víctima y, en cuestión de segundos, logró extraer la rueda delantera para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia y el análisis del material fílmico, los sospechosos fueron identificados por las autoridades. En un rápido despliegue, la policía realizó un procedimiento en un domicilio del Barrio Santa Rafaela, donde se logró recuperar la rueda sustraída y secuestrar el motovehículo utilizado por los malvivientes para cometer el ilícito.

Los implicados ya se encuentran a disposición de la justicia, mientras los vecinos del sector manifiestan su preocupación por la audacia de los delincuentes en horarios diurnos.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante choque ferroviario en el interior santiagueño: una locomotora embistió a un auto con tres ocupantes
  2. 2. El tiempo para este martes 13 de enero en Santiago del Estero: caluroso y posibles tormentas
  3. 3. Violento choque entre colectivos altera la calma matutina y genera caos vehicular en el sur de la ciudad
  4. 4. Martes 13: qué no hacer en el día de la mala suerte, según los santiagueños
  5. 5. El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari tras más de un año detenido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT