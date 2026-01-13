A plena luz del día y sin escrúpulos: robaron una rueda de moto en Añatuya

El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los sospechosos fueron identificados y la policía recuperó lo robado.

Hoy 09:39

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, muestra la impunidad con la que actuaron dos delincuentes para despojar de una de sus ruedas a una motocicleta estacionada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes se observa a dos sujetos a bordo de un motovehículo. Mientras uno esperaba al mando del rodado y fingía hablar por teléfono, el cómplice descendió rápidamente, se dirigió a la moto de la víctima y, en cuestión de segundos, logró extraer la rueda delantera para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia y el análisis del material fílmico, los sospechosos fueron identificados por las autoridades. En un rápido despliegue, la policía realizó un procedimiento en un domicilio del Barrio Santa Rafaela, donde se logró recuperar la rueda sustraída y secuestrar el motovehículo utilizado por los malvivientes para cometer el ilícito.

Los implicados ya se encuentran a disposición de la justicia, mientras los vecinos del sector manifiestan su preocupación por la audacia de los delincuentes en horarios diurnos.