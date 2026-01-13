Ingresar
Quimsa se recuperó en la Liga Nacional con una victoria ante Oberá en Misiones

En el estadio Dr. Luis Augusto Derna los santiagueños se impusieron 72 a 74.

Hoy 23:06

Quimsa logró un triunfo clave como visitante al derrotar a Oberá Tenis Club por 74 a 72 en Misiones y cerrar su gira con una victoria que vale mucho en lo anímico y en la tabla. El equipo de Leandro Ramella supo sostener la ventaja en el cierre y se apoyó en una gran actuación de Brandon Robinson, figura con 22 puntos.

Tras un comienzo errático de cuatro minutos para los dos equipos llegaron Figueredo y Johnson para la primera ventaja de la visita. El conjunto misionero no estaba fino y Quimsa amplió la brecha con Freeman y Solanas a distancia para el 21 a 14.

Brocal con cinco puntos abrió el segundo segmento para Oberá, la respuesta fusionada fue con Lema y Freeman para sostener el liderazgo. Bird limó la brecha sobre el cierre del primer tiempo, Quimsa se iba al entretiempo arriba 38/36.

Robinson (dos triples y tres libres) junto a Johnson le dieron la máxima ventaja a los santiagueños, 54/40 con 6'15". El Celeste metió un parcial de siete a cero con Brocal y Sansimoni pero la visita cerró bien el cuarto con Solanas desde el perímetro y el buen trabajo de Lema, 66/54 a falta de diez minutos.

En el epílogo Oberá intentó con Azpilicueta y Sansimoni, pero la Fusión lo aguantó gracias a Robinson y tras un cierre errático en ambos lados el triunfo quedó para la visita 74/72. 

Brandon Robinson se destacó con 22 puntos y 3 asistencias además de los 12 de Matías Solanas y Sam Freeman, del otro lado 19 para Agustín Brocal.

Quimsa (10 - 8) recibirá el sábado a Regatas de Corrientes.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

