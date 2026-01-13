Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen los campamentos frente a las cárceles

Decenas de personas aguardan que el gobierno chavista cumpla con su compromiso de liberar a “un número importante” de detenidos. Referentes de la oposición denuncian que las autoridades “mienten” con las cifras de excarcelados.

Hoy 23:31

Luego de la caída de Nicolás Maduro en el poder, crecen los reclamos de los familiares de los presos políticos venezolanos y ahora acampan afuera de las cárceles.

Decenas de personas esperan que el gobierno interino cumpla con su palabra de excarcelar a 116 detenidos mientras los líderes de la oposición denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno.

Horas atrás, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que van más de 400 presos políticos excarcelados en los últimos días. Además, rechazó las cifras relevadas por la ONG Foro Penal y otros grupos de activistas.