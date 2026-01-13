El amor pudo más que la superstición: se casaron un martes 13

Después de 20 años juntos y dos hijos, una pareja selló su amor sin darle lugar a las creencias populares. En diálogo con Noticiero 7, contaron por qué eligieron la fecha.

Hoy 14:50

Mientras para muchos el martes 13 es sinónimo de mala suerte, para ellos fue simplemente el día indicado. En una jornada distinta en el Registro Civil, una pareja decidió dar el “sí” y formalizar una historia de amor que ya lleva dos décadas, dejando de lado supersticiones y creencias populares.

En entrevista con Noticiero 7, los flamantes esposos contaron que la fecha había sido solicitada con mucha anticipación. “Hace como dos meses pedimos el turno y no nos dimos cuenta de que era martes 13. Eso no lo pensamos, lo dejamos de lado”, explicaron, entre risas.

El amor nació hace 20 años, en una salida de boliche, y con el paso del tiempo se consolidó con la llegada de dos hijos: un varón de 17 años y una nena de 9. Fue justamente la familia la que terminó de impulsarlos a dar este paso. “Los chicos ya están grandes y ellos también querían que nos casáramos”, señalaron.

Con complicidad y buen humor, la pareja habló del acompañamiento de familiares y amigos, que celebraron la decisión sin reparar en la fecha. La celebración, adelantaron, será tranquila e íntima, pensada para compartir con los más cercanos.

Así, en un martes 13 que muchos evitan, eligieron apostar al amor y demostrar que, cuando hay una historia fuerte detrás, no hay superstición que alcance. Una postal distinta y cargada de emoción que quedó reflejada en el Registro Civil y en el testimonio compartido con Noticiero 7.

La jornada tuvo además otro momento especial que quedó registrado en las redes sociales de Diario Panorama. Flor y Maxi se casaron después de 19 años juntos.