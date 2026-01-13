Ingresar
Policiales

Conmoción en Frías: hallaron a un hombre sin vida en un descampado del Parque Flor Genesir

El cuerpo fue encontrado en la zona del ex Ademof. La víctima tendría unos 70 años y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 17:58
Foto archivo.

En las últimas horas, se produjo un trágico hecho en la ciudad de Frías, donde un hombre fue hallado sin vida en un descampado ubicado en la zona del ex Ademof, en el sector conocido como Parque Flor Genesir.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo fue encontrado ahorcado de un árbol del lugar. Tras el hallazgo, se dio inmediato aviso a las autoridades.

Según los datos recabados, la persona tendría aproximadamente 70 años, fue identificada con el apellido Dennet y residiría en el barrio 152 Viviendas. No se registraron otras personas lesionadas.

Por causas que aún son materia de investigación, el hombre habría decidido atentar contra su vida. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Finalmente, la Justicia tomó intervención y avanza con las actuaciones para esclarecer el hecho.

