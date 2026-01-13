Desde el 15 de enero, el Gobierno eliminará los aranceles a la importación de celulares

Los teléfonos inteligentes que ingresen al país a partir de esa fecha tendrán alícuota cero. La UOM Río Grande expresó su preocupación por la medida.

Hoy 11:14

El Gobierno eliminará los aranceles a las importaciones de teléfonos celulares a partir de este jueves 15 de enero. La medida busca alentar la competencia y un descenso en los precios al consumidor del orden de 30%, aunque no de manera automática.

La decisión quedó formalizada en el decreto 333/25 publicada en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo redujo la tasa aduanera de estos dispositivos del 16% al 8%. Desde el 15 de enero, esa alícuota será de 0%.

En la decisión de mayo, también eliminó los impuestos internos a los celulares, aires y televisores fabricados en Tierra del Fuego (pasaron de 9% a 0%). Además, redujo impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos, entre otros, que lleguen desde el exterior del 19% al 9,5%.

Desde la seccional Río Grande de la UOM advirtieron por la quita de aranceles a los celulares. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación“, señaló el secretario adjunto, Marcos Linares.

El año pasado, el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado y frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. Desde el sindicato habían advertido que la decisión del Ejecutivo “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Linares subrayó que el régimen industrial representa el 78% de la economía fueguina. La industria electrónica genera 8500 puestos de trabajo en la isla. Ese régimen fue creado en 1972 y, de acuerdo con la ley, “exime del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en Tierra del Fuego”.

A partir de este jueves 15 de enero, los teléfonos celulares que se importen tendrán arancel cero. Desde mediados de mayo del 2025, estos dispositivos tienen una tasa aduanera de 8%.

Desde el Gobierno justificaron que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Además, sostiene que la medida busca alentar la competencia y que se verifique un descenso de 30% en los precios al consumidor.