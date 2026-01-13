Quimsa va por la recuperación en la Liga Nacional ante Oberá en Misiones

Se juega en el estadio Dr. Luis Augusto Derna desde las 21 horas, en una nueva fecha de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 09:45

Quimsa buscará reponerse tras la derrota sufrida el pasado domingo ante La Unión de Formosa, cuando visite este martes a Oberá Tenis Club en Misiones por una nueva jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, desde las 21 horas, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla.

El equipo conducido por Leandro Ramella llega a este compromiso ubicado en la 11ª posición, con un registro de 9 victorias y 8 derrotas, y necesita sumar para volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación directa.

Por su parte, Oberá TC atraviesa un gran momento y llega con el ánimo en alza luego de conseguir dos triunfos consecutivos en Corrientes, ante San Martín y Regatas. El conjunto dirigido por Fabio Demti se muestra como uno de los más constantes del torneo y actualmente ocupa el 5º lugar, con un balance de 11 victorias y 6 derrotas, lo que lo posiciona como un rival exigente en su casa.