En vivo: Quimsa va por la recuperación en la Liga Nacional ante Oberá en Misiones

Hoy 22:47

Quimsa buscará reponerse tras la derrota sufrida el pasado domingo ante La Unión de Formosa, cuando visite este martes a Oberá Tenis Club en Misiones por una nueva jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, desde las 21 horas, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO