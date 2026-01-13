Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino

Tenía bandera de Vanuatu, un país del este de Oceanía. Desde el Ministerio de Seguridad aplicaron una multa millonaria.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) a un buque pesquero de bandera de Vanuatu, identificado como Bao Feng, que habría estado realizando maniobras compatibles con pesca por arrastre, según indicó la fuerza en base a los registros de velocidad del navío.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación permaneció en aguas bajo jurisdicción nacional por alrededor de una hora y media, desplazándose a menos de 4 nudos, un indicador que, según la normativa pesquera vigente, supone actividad de pesca dentro del área.

Según el Servicio de Hidrografía Naval Argentino, la Zona Económica Exclusiva está definida por el Artículo 5° de la Ley 23.968 y se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base. En ese espacio, la Nación ejerce derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos.

Prefectura señaló que la incursión registrada constituye una infracción a la Ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, que regula las actividades pesqueras en aguas nacionales y establece los mecanismos de control y sanción para conductas irregulares de buques nacionales o extranjeros.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la situación en la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica exclusiva, y eso significa solo una cosa: pesca ilegal”. Agregó: “Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria”.

Monteoliva destacó el uso del sistema Guardacostas para el monitoreo permanente de embarcaciones y advirtió: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.

El hecho se enmarca en las acciones de fiscalización y control que establece la Ley 24.922, a la que la ministra hizo referencia en su comunicado.