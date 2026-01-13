Álvaro Arbeloa tuvo su primera práctica en el Real Madrid

El entrenador que reemplazó a Xabi Alonso y fue confirmado hasta el final de la temporada tuvo su primer día de trabajo al frente del plantel.

Álvaro Arbeloa dirigió este martes su primer entrenamiento al frente de Real Madrid luego de la salida de Xabi Alonso, en el inicio de una nueva etapa para el conjunto merengue. El flamante director técnico, que fue confirmado hasta el final de la temporada, no pudo contar con Kylian Mbappé, quien continúa con su recuperación por un esguince en la rodilla izquierda.

El delantero francés había disputado la final de la Supercopa de España frente a Barcelona pese a no estar en plenitud física, debido a la importancia del encuentro. Sin embargo, tras ese partido volvió a entrenarse de manera diferenciada para no arriesgar su físico y poder llegar en mejores condiciones a los próximos compromisos oficiales.

El debut de Arbeloa será este miércoles como visitante ante Albacete, desde las 17 horas, por los octavos de final de la Copa del Rey. Para ese partido, Real Madrid tendrá varias bajas importantes: además de Mbappé, tampoco estarán Rodrygo, Rüdiger y Militao, y a ellos se sumaron en las últimas horas Mendy y Alexander-Arnold.

En su práctica inicial, el nuevo entrenador promovió a cinco juveniles de la cantera: Manuel Ángel, Jorge Cestero, David Jiménez, Joan Martínez y César Palacios, quienes podrían sumar minutos en el corto plazo. Otra novedad fue el regreso del italiano Antonio Pintus como preparador físico principal, mientras que Julián Carmona, proveniente de Castilla, será el ayudante de campo de Arbeloa en esta etapa.