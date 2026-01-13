Dolor en el mundo animado: murió Guy Moon, compositor musical de “Los padrinos mágicos” y “Johnny Bravo”

El productor tenía 63 años y falleció el pasado 8 de enero tras protagonizar un accidente de tránsito en Los Ángeles.

El mundo de las series animadas está de luto tras la reciente muerte de Guy Moon, un reconocido por ser el compositor musical de “Los padrinos mágicos”, “Johnny Bravo”, entre otros clásicos de la televisión.

Moon tenía 63 años y falleció el pasado 8 de enero a raíz de un accidente de tránsito en Los Ángeles, California, que le generó unas "lesiones traumáticas" que terminaron con su vida.

Su familia confirmó la noticia el fin de semana pasado a través de un emotivo comunicado difundido en Facebook, describiéndolo como un artista que dejó “un legado inconfundible”.

“Nos embarga el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon. Murió el jueves por la mañana en un accidente de tráfico. Nos sentimos singularmente bendecidos de haber podido llamarlo padre y esposo”, comunicaron sus allegados.

“Mientras nos encontramos juntos en la base de lo que parece ser un dolor insuperable, nos animamos a llorarlo con honor y valentía con las herramientas que nos proporcionó en su hermosa vida”, continuaron.

“Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente nosotros, su familia e innumerables personas cuyas vidas impactó”, expresaron.

En una forma de honorarlo por última vez, la familia anunció un encuentro abierto: “Estamos planeando tentativamente celebrar su vida en su cumpleaños, el 7 de febrero, en el área de Los Ángeles y algún tiempo después en su ciudad natal en Wisconsin. Daremos a conocer los detalles a medida que planifiquemos. Juntos permanecemos, La familia Moon”, cerraron.

Butch Hartman, creador de Los Padrinos Mágicos y amigo cercano, expresó en sus redes estar "con el corazón roto", definiendo a Moon no solo como “una parte fundamental de mi trayectoria profesional”, sino como su familia.

“Estoy perdido, de verdad. El tiempo lo hará más fácil, lo sé, como siempre, y gran parte del dolor acabará por olvidarse. Pero Guy, gracias a su increíble música y su asombroso legado, nunca lo será. Eso me alegra el corazón. Descansa con el Príncipe de la Paz, amigo mío. Hermano mío. Familia mía”, escribió en su cuenta de X.