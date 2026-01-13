Bebé de 5 meses quedó atrapado en una camioneta y fue rescatado por bomberos

El cierre centralizado del vehículo se activó accidentalmente en Córdoba. El pequeño fue liberado sano y salvo gracias a la rápida intervención de los especialistas.

Hoy 10:59

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la tarde en barrio General Bustos, cuando un bebé de apenas 5 meses quedó accidentalmente encerrado dentro de una camioneta Dodge Ram.

Todo ocurrió en Av. Leandro Alem al 800, cuando la madre del pequeño descendió del vehículo y, de manera inesperada, se activó el cierre centralizado. El menor quedó atrapado en el interior, generando desesperación y alarma entre los presentes.

Personal de la Dirección Bomberos llegó rápidamente al lugar y, tras evaluar la situación, tomó todas las medidas de cuidado necesarias para evitar cualquier daño al bebé.

Los efectivos procedieron a romper el vidrio del lado del conductor y lograron abrir la camioneta. El rescate fue exitoso y no hubo personas lesionadas.

La intervención de los Bomberos fue clave para evitar una tragedia. El pequeño fue entregado sano y salvo a su madre, que no pudo ocultar el alivio tras el dramático episodio.