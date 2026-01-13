Se busca a “Matilda”, perrita micro caniche extraviada en Taco Pujio

La perrita tiene 12 años, dificultad para caminar y necesita medicación.

Una perrita micro caniche llamada “Matilda” se extravió en septiembre de 2025 en el Paraje Taco Pujio, Departamento Robles.

Es de color canela, tiene 12 años, presenta dificultad para caminar y cuenta con pocos dientes. Actualmente, está bajo tratamiento y medicación, por lo que requiere atención especial.

Se ofrece gratificación por su devolución o por cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 385-5130396 o al 385-3159572.