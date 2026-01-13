Ingresar
Se busca a “Matilda”, perrita micro caniche extraviada en Taco Pujio

La perrita tiene 12 años, dificultad para caminar y necesita medicación.

Hoy 11:19

Una perrita micro caniche llamada “Matilda” se extravió en septiembre de 2025 en el Paraje Taco Pujio, Departamento Robles

Es de color canela, tiene 12 años, presenta dificultad para caminar y cuenta con pocos dientes. Actualmente, está bajo tratamiento y medicación, por lo que requiere atención especial.

Se ofrece gratificación por su devolución o por cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 385-5130396 o al 385-3159572.

