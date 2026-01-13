Ingresar
Mitre y Sarmiento de La Banda abren su agenda de amistosos de pretemporada

El Aurinegro y el Profe se medirán este miércoles desde las 8 de la mañana en el 8 de Abril.

Hoy 07:24

Mitre y Sarmiento de La Banda iniciarán esta semana su serie de partidos amistosos como parte de una exigente pretemporada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de las competencias oficiales. El primer cruce se disputará este miércoles 14, cuando el Aurinegro reciba al Profe desde las 8:00 horas en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

El encuentro se jugará a puertas cerradas, sin presencia de público, y únicamente estará permitido el ingreso de la prensa acreditada, que deberá contar con la correspondiente habilitación para poder presenciar el partido.

Por el lado de Mitre, el mercado de pases fue intenso y el club sumó numerosas caras nuevas en todas las líneas. Llegaron el arquero Ignacio Pietrobono; los defensores Franco Ferrari, Martín Vázquez, Segundo Rodríguez, Martín Rodríguez, Luciano Correa, Daniel Abello, Pablo Minissale y Mateo Maldonado; los mediocampistas Maximiliano Romero, Alan López y Gonzalo Córdoba; y los delanteros Claudio Salto, Juan Pablo Zárate, Gustavo “Tortuga” Fernández y Enzo Avaro.

En cuanto a las continuidades, siguen en el club Gastón Unrein, Joaquín Ledesma, Gianfranco Lillo, Matías Godoy, Julián Gómez, Juan Alessandroni, Rodrigo González, Brian Mieres, Tobías Peralta, Agustín Ramírez, Marcos Machado, Santiago Rosales, Gonzalo Valdivia, Federico Batule, Mateo Montenegro, Tiago Gallo, Joaquín Céliz y Facundo Gutiérrez.

Por el lado de Sarmiento de La Banda, el “Profe” incorporó hasta el momento a Nahuel González (delantero), Cristian Díaz y Braian Molina (defensores), Brian Pinto (volante santiagueño), Maximiliano Núñez (marcador central de 28 años), Manuel Palavecino (volante) y Ramón Cansinos. En cuanto a las renovaciones, el club confirmó las continuidades de Axel Ochoa, Juan Mendonça, Gaspar Triverio e Israel Roldán, piezas consideradas claves por el cuerpo técnico para sostener la base del equipo.

El amistoso del miércoles marcará el primer parámetro futbolístico para ambos conjuntos, que buscan ajustar detalles, sumar ritmo de competencia y consolidar sus planteles de cara a una temporada que promete ser exigente.

