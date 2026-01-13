Central Córdoba volvió a tener acción ante Instituto en Córdoba en un amistoso: cómo le fue

El Ferroviario se medió con la Gloria en el predio de Villa Esquiú.

Hoy 12:20

Central Córdoba volvió a tener acción este fin de semana al disputar un nuevo amistoso de pretemporada ante Instituto de Córdoba, en condición de visitante, con el objetivo de seguir sumando minutos de juego y ajustar detalles futbolísticos de cara al inicio de las competencias oficiales.

En el primer encuentro, el Ferroviario formó con Alan Aguerre; Agustín Romero, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Lucas González, Diego Barrera; Joaquín Flores y Bautista Gerez, bajo la conducción de Lucas Pusineri. El único gol santiagueño fue convertido por Agustín Romero, mientras que para Instituto marcaron Gonzalo Requena y Giuliano Cerato, sellando el 2-1 para la Gloria. Durante el partido ingresó Santiago Noguera en lugar de Agustín Romero.

Por el lado de Instituto, jugaron Emanuel Sittaro; Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Franco Moyano, Jonás Acevedo; Jhon Córdoba y Franco Jara, con Daniel Oldrá como entrenador. Luego ingresaron Gerardo Larraya, Agustín Massaccesi, Matías Gallardo y Luca Klimowicz.

En el segundo partido, Central Córdoba alistó a Javier Vallejos; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Lucas Bernabéu, Leonardo Marchi; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. Los ingresos fueron Santiago Noguera por Moyano y Federico Rodríguez por Tijanovich. El gol del Ferro lo anotó Ezequiel Naya, mientras que para Instituto marcaron Luca Rafaelli y Luca Klimowicz, para el 2-1 final del conjunto cordobés.

La Gloria, en ese segundo turno, formó con Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón, Agustín Bravo, Iván Erquiaga; Gastón Lodico, Matías Gallardo; Luca Rafaelli, Alex Luna, Manuel Romero; Luca Klimowicz, con variantes posteriores de Lautaro Maldonado, Tomás Peralta, Joaquín Medina, Lucas Olivera e Ignacio Rossi.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico valoró la posibilidad de probar variantes, observar a los nuevos nombres y seguir construyendo funcionamiento en un contexto de exigencia, ante un rival de jerarquía y en condición de visitante. Central Córdoba continúa así con su puesta a punto, enfocándose en llegar de la mejor manera al arranque de la competencia oficial.