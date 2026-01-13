Boca afronta su primer amistoso ante Millonarios en La Bombonera

El Xeneize se mide mañana desde las 19 horas por la Copa Miguel Ángel Russo, con posible cambio de esquema y la aparición de algunos nombres nuevos en el once inicial.

Hoy 07:46

Boca afrontará este miércoles su primer desafío del año, cuando reciba a Millonarios en La Bombonera desde las 19 horas, en el marco de un amistoso internacional que pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al recordado exentrenador xeneize.

Con el Torneo Apertura a la vuelta de la esquina y a la espera de la llegada de Marino Hinestroza, el entrenador Claudio Úbeda planea variantes tanto en el dibujo táctico como en los nombres. Según lo ensayado en el último entrenamiento en Ezeiza, el cuerpo técnico dejaría atrás el 4-4-2 del cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3, con extremos bien abiertos, un solo nueve de referencia y un mediocampo con mayor dinámica y asociación.

Las principales novedades pasarían por las presencias de Ander Herrera y Kevin Zenón desde el arranque, además del cambio de sistema. De todos modos, no se descarta algún retoque de último momento, ya que Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia vienen trabajando de manera diferenciada por distintas molestias físicas, aunque el chileno aparece como la principal alternativa si hay alguna modificación.

Por ahora, el cuerpo técnico repetiría el equipo que probó como titular en la práctica formal, aunque la decisión final se tomará horas antes del partido, teniendo en cuenta las cargas de la pretemporada.

La probable formación de Boca para enfrentar a Millonarios sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.