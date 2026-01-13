Independiente venció a Peñarol y Malcorra marcó su primer gol

El Rojo superó 2 a 1 al conjunto uruguayo en un amistoso disputado a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra.

Hoy 12:51

Independiente derrotó este martes por 2 a 1 a Peñarol en un encuentro amistoso que se disputó a puertas cerradas en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo. Los goles del equipo de Avellaneda fueron convertidos por Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, quien marcó su primer tanto con la camiseta del Rojo, mientras que Leonardo Fernández descontó para el local con un tiro libre.

El partido se jugó en dos tiempos de 30 minutos y le permitió al entrenador Gustavo Quinteros probar una gran cantidad de variantes, ya que realizó diez cambios a lo largo del encuentro y le dio rodaje a varios futbolistas que vienen sumando minutos en la pretemporada.

El once inicial de Independiente fue: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida; Lautaro Millán, Enzo Taborda y Felipe Tempone. Luego ingresaron Fedorco, Bordón, Valenzuela, Pérez Curci, Marcone, Mazzantti, Malcorra, Tarzia, Godoy y Pussetto.

Por el lado de Peñarol, el equipo dirigido por Diego Aguirre formó con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Abel Hernández. En el complemento ingresaron Sebastián Britos, Eduardo Darias, Facundo Batista y Matías Arezo.

Por la noche, Independiente disputará un nuevo amistoso formal, desde las 21 horas, ante Everton, por la Serie Río de la Plata, luego de haber vencido el sábado a Alianza Lima. En ese encuentro sí estarán presentes la mayoría de los titulares.

La probable formación del Rojo para ese compromiso será: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez o Juan Fedorco, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.