El mensaje de Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

El entrenador se despidió del club blanco con un comunicado breve y sobrio, en el que agradeció “sobre todo a la afición y al madridismo” tras el final anticipado de su ciclo.

Hoy 13:58

La etapa de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid llegó a su fin y el propio protagonista eligió un mensaje medido y respetuoso para despedirse del club. A través de sus redes sociales, el técnico vasco agradeció el apoyo recibido, reconoció que los resultados no fueron los esperados y cerró su ciclo con un tono de autocrítica y gratitud.

“Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado”, escribió Alonso en el inicio de su comunicado, dejando en claro que el desenlace estuvo lejos de los objetivos planteados al comienzo del proyecto. A pesar de ello, destacó el valor simbólico de haber dirigido al Merengue: “Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”.

En su despedida, el entrenador eligió poner el foco en los agradecimientos. “Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y su apoyo”, expresó, en un texto que llamó la atención por su sobriedad y por no incluir menciones directas a la dirigencia ni al presidente Florentino Pérez.

El cierre del mensaje mantuvo la misma línea: “Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, una frase que resume el tono de su salida, sin polémicas públicas ni reproches, en un contexto deportivo que terminó acelerando su despedida.

Xabi Alonso apenas estuvo ocho meses al frente del primer equipo tras su salida del Bayer Leverkusen. Sin embargo, la irregularidad del equipo desde noviembre y la falta de resultados sostenidos precipitaron una salida anticipada, poniendo fin a una etapa breve pero intensa en el banco del Santiago Bernabéu.