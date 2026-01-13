Geólogo santiagueño explicó el fenómeno que afectó a la Costa Atlántica y conmocionó al país

El especialista Carlos Carrizo detalló cómo se originó el meteotsunami que generó una ola inusual en la Costa Atlántica, provocó una muerte y decenas de heridos, y señaló que en Argentina no existen sistemas capaces de anticipar este tipo de eventos.

Hoy 14:08

El geólogo Carlos Carrizo, en diálogo con Noticiero 7, brindó precisiones sobre el meteotsunami y la ola de gran magnitud que impactó en Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata, provocó la muerte de un joven, dejó al menos 35 heridos y generó escenas de pánico entre los veraneantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carrizo señaló que se trata de un fenómeno asociado a condiciones meteorológicas y no a causas geológicas. “Es un fenómeno que se puede dar debido a lo climatológico y no tanto a lo geológico. Los meteotsunamis se producen principalmente por baja presión y ráfagas de viento muy fuertes que generan resonancia, cuando coincide la frecuencia del oleaje con estos fenómenos”, explicó.

El especialista contrastó este evento con los tsunamis tradicionales: “Los tsunamis se originan por terremotos submarinos, deslizamientos de masas o avalanchas submarinas que desplazan grandes columnas de agua desde el fondo hacia la superficie. En este caso, el fenómeno está vinculado a la meteorología”.

Carrizo destacó que la costa argentina es especialmente propensa a amplificar estos episodios. “Se acrecienta porque tenemos una plataforma continental extensa, de baja pendiente, y una morfología costera, particularmente en Mar del Plata, que puede generar un efecto embudo. Esto hace que, inmediatamente después de que llega la ola, el agua retorne de manera abrupta, provocando remolinos”, detalló.

El geólogo también advirtió sobre la dificultad de anticipar estos fenómenos en el país. “En Argentina no pueden predecirse por la falta de sistemas específicos. Existen solo en Japón, el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico y en algunos puntos de Estados Unidos”, indicó.