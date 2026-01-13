Un futbolista denunció que lo apartaron de su exclub por ser homosexual

El jugador aseguró que fue relegado por prejuicios internos. El club negó las acusaciones y defendió su accionar.

Hoy 14:03

El futbolista australiano Josh Cavallo denunció públicamente que fue apartado de Adelaide United por su orientación sexual y no por razones deportivas. A través de un mensaje en sus redes sociales, el jugador, pionero en el fútbol profesional al hacer pública su homosexualidad, aseguró que durante su paso por el club de la A-League de Australia fue marginado por motivos vinculados a la homofobia interna de la institución.

“Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, escribió Cavallo. Y agregó: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”, una frase que generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol australiano.

El actual jugador del Stamford AFC, de la sexta división del fútbol inglés, explicó que la salida del club no respondió a cuestiones futbolísticas, sino a un contexto que afectó su bienestar personal y profesional. Según relató, la exposición de su vida privada trajo consecuencias directas en su carrera, algo que justamente temía antes de hacer pública su historia.

En ese sentido, también denunció burlas de parte de compañeros, al revelar que se rieron de una imagen suya junto a su pareja en un grupo privado. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó en el mismo testimonio.

Tras su salida en mayo de 2025, Cavallo encontró un nuevo destino en el ascenso inglés, donde agradeció la oportunidad de empezar de nuevo y manifestó su deseo de recuperar la pasión por el fútbol, además de reconocer el respaldo de los hinchas que lo acompañaron durante su etapa anterior.

Por su parte, Adelaide United negó las acusaciones y defendió su accionar. En un comunicado oficial, el club aseguró estar “profundamente decepcionado” por las declaraciones del jugador y remarcó que siempre promovió un ambiente inclusivo, aclarando que las decisiones deportivas se tomaron exclusivamente por criterios futbolísticos.