Más de 100 personas participaron del taller de danzas folklóricas en la plaza Belgrano

Por noveno año consecutivo y con una importante participación de vecinos, dio inicio el taller gratuito de Danzas Folclóricas Argentinas en la plaza “Manuel Belgrano”, organizado por la Dirección de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Banda.

El primer encuentro se realizó el lunes a la tarde y contó con la intervención de más de 100 personas, entre ellos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las clases están a cargo del profesor Claudio Torres y se dictarán los días lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22. En total serán 9 encuentros y no es necesario que los participantes tengan conocimientos previos.

Al respecto, Delfor Gerez, director del área a cargo, destacó: “Hoy estamos dando inicio por noveno año consecutivo a este taller.

De esta actividad, pueden participar desde los más chiquititos hasta las personas más grandes como nuestros abuelos

que se suman a esta actividad. Además, esto también forma parte de las actividades que promueve el municipio durante el verano y que es un gran aporte a nuestra cultura”.

Agregó: “En total serán nueve clases y en la última siempre hacemos un cierre donde convocamos a artistas bandeños, capitalinos y del interior de la provincia para sumarse al micrófono abierto y la entrega de certificados a los participantes.

Cómo novedad, este año también estamos apostando a la formación académica. Por lo tanto, vamos a realizar un taller intensivo de danzas folclóricas argentinas destinado a docentes de todos los niveles y también para estudiantes avanzados de los niveles educativos. Eso va a ser después que culminen las clases gratuitas en la plaza Belgrano. Estamos terminando de resolver algunos detalles de esta propuesta que entregará puntaje a los profesores que participen”.

Finalmente, cabe destacar que siguiendo con las políticas públicas impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani, esta actividad cuenta con la participación y colaboración de otras áreas del municipio en un trabajo coordinado.