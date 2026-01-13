La Municipalidad de La Banda invita a participar del "Seminario de Mate Pintado"

La actividad se llevará a cabo el viernes 16 en el horario de 18.30 a 21.30 en Rivadavia 438 y estará orientada a personas interesadas en aprender técnicas de pintura artesanal aplicadas al mate.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y la Oficina de Emprendedores, invita a la comunidad a participar del Seminario de Mate Pintado – Pintado a Mano, una propuesta creativa destinada a promover el arte, el emprendedurismo y el desarrollo de habilidades manuales.

El seminario tendrá un valor de $30.000, el cual incluye todos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, brindando a los participantes la posibilidad de llevarse su trabajo terminado.

Las inscripciones se encuentran abiertas y las personas interesadas pueden comunicarse al 3854209847 para obtener más información o asegurar su lugar.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el emprendedurismo local, generan oportunidades de formación y fomentan espacios de encuentro y aprendizaje para la comunidad bandeña, en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani.

